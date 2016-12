Campanha Papai Noel dos Correios ajuda criança a realizar sonho

Divulgação Presentes são entregues pelos Correios

A campanha Papai Noel dos Correios já está à disposição em Campo Grande, diversas cartas de crianças esperam um padrinho para receber o sonhado presente de Natal este ano. A ação está disponível na Agência Central de Correios, localizada na avenida Calógeras, 2309, esquina com a Dom Aquino.



Esta atividade existe há mais de 25 anos e possibilita que milhares de pessoas se transformem e ajudem crianças por meio de amor e solidariedade. Em 2010 as agências de Correios colocou a ação social a serviço da educação. As crianças de escolas públicas que estão estudando até o 5° ano do ensino fundamental escrevem cartas contando o que gostariam de ganhar no Natal.



A atividade estimula non aprendizado em sala de aula e resgata o prazer da escrita. O estudante também aprende como endereçar o uso do CEP e do selo postal. A campanha mobiliza a sociedade em prol da felicidade das crianças e da magia do Natal.



Para participar o interessado deve comparecer a uma das unidades dos Correios que estão participando. Estarão disponíveis diversas cartas, onde podem ser escolhidas mais de uma. Na carta a criança pede o que gostaria de ganhar, após comprar o presente deve ser levado na mesma agência. A entrega é por conta das agências de Correios.