Bruno e Marrone fala do novo projeto durante a Expoagro

Divulgação A dupla Bruno e Marrone fechou neste sábado (18), em grande estilo, a programação de shows da 55ª Expoagro

A 55ª edição da Expoagro foi encerrada no domingo (19) e na noite anterior o último show foi com Bruno & Marrone que embalou o bom público presente com sucessos antigos e canções que marcaram trajetória da dupla. Antes de subir ao palco, porém, eles receberam fãs no camarim e falaram do novo projeto “Bruno & Marrone Studio Bar Live”.



De acordo com Bruno, o novo álbum terá sete canções inéditas e três regravações. “A gente está muito feliz com o trabalho que está fazendo, mas tem que seguir trabalhando. Acabamos de lançar este EP e a música de trabalho com o Jorge & Mateus tem sido um grande sucesso”, falou o cantor.

A dupla também falou “É bom demais, é sempre um prazer cantar em uma festa como esta. A gente só tem que agradecer o carinho e o convite de vocês sempre”, da oportunidade de mais uma vez estar em Dourados na Expoagro”, finalizou Bruno.



A noite foi aberta com apresentação do grupo douradense Vokalika que apresentou repertório eclético com muito pop rock. Bruno e Marrone também agitaram o público ao cantar os sucessos mais recentes, como “Surto de amor”, gravado em parceria com Jorge & Mateus.



Durante a apresentação em Dourados, Bruno & Marrone presentearam o público com sucessos como “Inevitável”, “Por um minuto”, “Te amar foi ilusão”, “Telefone mudo”, “Dormi na Praça” e canções mais recentes como “Surto de Amor”. “Enquanto eu brindo cê chora!” e “Arroz de bar”.



A apresentação de Bruno e Marrone encerrou uma agenda de shows bastante movimentada e prestigiada pelo público. A programação deste ano contou ainda com shows de Gusttavo Lima, Kevinho, Gabriel Diniz, Fernandinho e Zé Neto & Cristiano.



Daniel Freitas, responsável pelos shows durante a 55ª Expoagro, afirmou que as atrações seguem uma tendência nacional e são mais um atrativo para levar o público até o evento. “A Expoagro é um evento para a família e nos últimos anos temos inserido estilos musicais do cotidiano das pessoas, como funk e sertanejo. Além de toda a programação técnica e os negócios gerados na feira, a programação musical também atrai muitas pessoas não somente de Dourados, mas de todo o Estado”, diz ele.



Todos os shows contaram com a presença do Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada (Cavalaria), que contribuíram para reforçar a segurança pública dentro do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho durante os eventos com grande concentração de público.