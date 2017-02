Blocos de Carnaval e banda animam fim de semana em Campo Grande

Divulgação Carnaval anima Campo Grande

O fim de semana começa com a animação do Cordão Valu. O evento acontece no sábado (11), no barracão da Igrejinha. No mesmo dia, o grupo Tchakabum também anima Campo Grande, no espaço Casa da Árvore. Já no domingo (12), o bloco Capivara Blasé e Total Flexx começa a agitação. Na sexta-feira (10), a banda de rock SuperÁcida lança o novo single.





sexta-feira

Carnagrito - Hits da Bahia

Onde: Daza (Rua Marechal Rondon 2181)

Quando: Sexta (10), às 23h59

Quanto: R$ 15, sujeito a mudança com o horário



Lançamento do single e do clipe Carcaça, da banda SuperÁcida - abertura de Larissa e os Pexe

Onde: Blues Bar (Rua 14 de Novembro 1186)

Quando: Sexta (10), às 22h

Quanto: R$ 15 (primeiro lote) e R$ 20 (segundo lote)





Forró Zen no Genu

Onde: Genuíno Arte e Destilaria (Rua Aporé 97)

Quando: Sexta (10), às 19h30

Quanto: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino)



Grito de Carnaval SIS com Dara Crislayne (RJ) - Com Pablo Pacheco, Raphis Lima. Tabata James (Performance) e Deko Giordan

Onde: SIS Lounge (Rua Doutor Zerbini 53)

Quando: Sábado (11), às 23h59

Quanto: R$ 10 (com lista até 1h) e R$ 15



Sábado

Feira Vegan edição 'Doces especiais'

Onde: Praça dos Imigrantes

Quando: Sábado (11), às 18h

Quanto: Gratuito



Pré Carnaval Tchakabum - Com Tchakabum e Hugo & Raul

Onde: Espaço Casa na Árvore (Avenida da Capital 100)

Quando: Sábado (11), às 16h

Quanto: R$ 50 (feminino) e R$ 70 (masculino)



Banda Haiwanna no Arlekin

Onde: Arlekin Bar (Rua Trindade 112)

Quando: Sábado (11), às 20h

Quanto: Entrada gratuita



Catufestival - Muita diversão em homenagem a Festa Dazamiga

Onde: Daza (Rua Marechal Rondon 2181)

Quando: Sábado (11), às 23h59

Quanto: R$ 15, sujeito a mudança com o horário



Integração Federal - Open bar das 20 atléticas da UFMS com 6h de Open Bar, com direito a atrações musicais

Onde: Music Lounge (Avenida Tamandará 8009)

Quando: Sábado (11), às 22h

Quanto: R$ 20 (promocional), R$ 30 (associados) e R$ 40 (não associados)



Creedence Clearwater Revival com Creedence Maniacs (SP)

Onde: Blues Bar (Rua 15 de Novembro 1186)

Quando: Sábado (11), às 21h

Quanto: R$ 15 (primeiro lote) e R$ 20 (segundo lote)



All Day All Night - Com long set especial de Bruna Moura no fim de tarde

Onde: Brava (Avenida Calógeras 3100)

Quando: Sábado (11), às 17h

Quanto: gratuito, mas haverá 'chapéu democrático'



Domingo

1º Mercado de Pulgas 'Morando Só' - Evento de troca e venda de utensílios doméstico, decoração, roupas, com rango vegano, smoothies de frutas feitos na hora, e outras delícias

Onde: Rua Rui Barbosa 1821

Quando: Domingo (12), das 9h às 14h

Quanto: Entrada gratuita



Barzar Zaum Brava e Aliados - Várias marcas com produtos com grandes descontos

Onde: Brava (Avenida Calógeras 3100)

Quando: Domingo (12), às 16h

Quanto: Entrada gratuita



2º Grito de Carnaval Esquenta Bloco Total Flexx - Com Léo Sippel, Sara Rezende, Fábio Jara, Iago Drumond, Gabriel Zim e Luiz Pedro

Onde: Degrau Estúdio (Rua Joaquim Murtinho 2204)

Quando: Domingo (12), às 16h

Quanto: R$ 5



Onde: Quintal do Samba (Rua Santa Dorotéia 358)

Quando: Domingo (12), às 16h

Quanto: R$ 5 até 17h. Após, R$ 15.