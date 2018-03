Biblioteca realiza sarau com lançamento de livro e contação de histórias

Débora Camposano Evento acontece neste sábado (17) a partir das 8h

O 2º Sarau Cultural da Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim acontece neste sábado (17), a partir das 8h. Terão apresentações de música, teatro com a Cia do Caos, contação de histórias, dança, performance e coffe break. Além da programação, também terá o lançamento do livro “Antes da Rosa, de Karol Duarte. O evento é aberto ao público e a entrada é franca.

O sarau surgiu com a ideia de que o local não fosse apenas um lugar para leitura. A programação foi pensada com o intuito de compartilhar experiências de manifestações artísticas.

A coordenadora da biblioteca, Eleuzina Crisanto, explica que fomentar a cultura de forma geral é uma das propostas. “Os projetos culturais de incentivo à leitura são de extrema importância, a comunidade geral é dona desse espaço, e nossos esforços visam a que eles se apropriem cada vez mais desse local público, logo é fundamental o papel da Biblioteca enquanto fomentadora da cultura na sociedade”, afirma.

Nesta edição, também será comemorado o Dia do Contador de Histórias com o bate-papo “Os caminhos da contação de histórias no Brasil e em Mato Grosso do Sul”. O debate é organizado por Ciro Ferreira, representante do Fórum Nacional de Contadores de Histórias e a Academia Brasileira de Contadores de Histórias.

Serviço

Os artistas que tiverem interesse para participar com oficinas, performances e demais atividades podem entrar em contato para agendar apresentações para as próximas edições pelos telefones (67) 3316-9161 ou (67) 3316-9175 ou pelo e-mail biblioteca@fcms.ms.gov.br.

A Biblioteca Pública Dr. Isaias Paim fica no 2º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.

Programação

8h – Recepção

8h15 – Bate-Papo: Os caminhos da contação de histórias no Brasil e em Mato Grosso do Sul

8h40 – Exibição de documentário sobre o fortalecimento da arte do orador (Francisco Gregorio, Camila Genaro, Rosilda Figueiredo e Beatriz Mirha).

9h30 – Contação de histórias

10h – Grupo Unigran (Blaow)

10h10 – Caio Santiago e músicos

10h20 – Contadores de História

10h30 – Cia do Caos – Fragmento Atenciosamente Eu

10h40 – Lançamento do Livro Antes da Rosa, de Karol Duarte

11h10 – Coffe Break

11h30 – Intervenção Performática – Yá

11h40 – Alexandre Sogabe (solo)

12h30 – Grupo Unigran – Expressão de Rua

12h40 – Luiz Khalaf