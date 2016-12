Banda Kamikaze leva rock nacional e internacional ao Sesc Corumbá

Divulgação/Assessoria Banda anima últama sexta-feira

A banda Kamikaze realizará show no último dia de apresentações no Sesc de Corumbá. O evento acontece na sexta-feira (9), na rua 13 de junho, 1703, Centro.



No evento será levado muito do rock nacional e internacional. “Será um prazer revisitar o som dessa banda que marcou a cidade e Corumbá com seu som”, convida a gerente da unidade Thayná Cambará.



As sextas são de música e programações culturais em Corumbá. A população também poderá contar com comidas típicas como saltenha e mate.