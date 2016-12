Banda do Instituto Mirim realiza espetáculo de Natal com clássicos da MPB

Divulgação/Assessoria Espetáculo leva espírito nhatalino para a população

A Banda Marcial do Instituto Mirim de Campo Grande realizará o espetáculo in concert “Grandes Clássicos que marcaram suas vidas”. A apresentação acontece na sexta-feira (9), às 20h, na Unidade Centro do Instituto, localizado na rua Anhanduí, 294.



O espetáculo apresentará clássicos da música brasileira e internacional, além das canções natalinas. Entre as músicas estão “Pro dia Nascer Feliz”, de Cazuza, “Primavera”, de Tim Maia, Maluco Beleza, de Raul Seixas,” Living on a Player” de Bon Jovi, “Wind of Change” de Scorpions, “Sweet chind of mine” de Guns Roses e Bate o Sino.



O grupo é formado por 130 integrantes, em ter músicos e adolescentes. O regente será Marcelo Peres e a coreografia é por conta de Meire Rabelo. A entrada é gratuita.