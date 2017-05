Atrações para o fim de semana prometem agitar Campo Grande

Divulgação/Facebook

Sexta:

Stand Up - E para abrir o final de semana, nada como uma dose do humor gospel para alegrar a noite de sexta. O Stand Up com o Pr. Jacinto Manto chega em campo grande e promete diversão. Os ingressos custarão R$ 35,00 + 1kg de alimento não- perecível.

Dia: Sexta-feira (12)

Horário: 20h

Local: Teatro Mace – Rua 26 de Agosto, Centro.



Aniversário do Bar Fly - O Bar mais conhecido da cidade, comemora nesta sexta o seu 17º aniversário. Chega com uma balada diferenciada com bandas e dj's alternativos. Os ingressos custarão R$ 20,00 (na portaria).

Dia: Sexta-feira (12)

Horário: 23h

Local: Bar Fly - Rua Pajuçara, 201, Chácara Cachoeira.



Joia UCDB - O Jogos Interatleticos da UCDB traz neste sábado um show com a banda Tchakabum. Os ingressos estão por R$ 60,00 no segundo lote.

Dia: Sexta-feira (12)

Horário: 22h

Local: Rota Acústica - Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, SN, Jardim Veraneio.



Califórnia Hot - O Sai de Baixo Pub traz a festa Hot para animar a sexta anoite. Os ingressos custarão R$ 10,00 (com nome na lista) e R$15,00 (sem nome na lista e após 01h30).

Dia: Sexta-feira (12)

Horário: 00h

Local: Sai de Baixo Pub - Rua Euclides da Cunha, 719, Jardim dos Estados.



Festa do Sinal - O Sis Lounge oferece a festa do sinal e com 01h open de vodka para os participantes. Os ingressos custarão R$ 10,00 (com lista), R$ 15,00 (sem lista) e R$20,00 (após ás 01h).

Dia: Sexta-feira (12)

Horário: 00h

Local: Sis Lounge - Rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira.



Sky Vision - O Recycle Club abre com mais uma edição do projeto Sky Vision Indoor, trazendo um line up com muita música eletrônica. Os ingressos custarão R$10,00 (até 00h) e R$ 20,00 (na portaria).

Dia: Sexta-feira (12)

Horário: 23h

Local: Recycle Club - Avenida Calógeras, 3302, Centro.



Techno Master Class - O Drama abre as portas para mais um noite de muita música eletrônica. Os ingressos custarão R$ 5,00 (até ás 22h), R$ 10,00 (para quem confirmar presença) e R$ 15,00 (sem confirmação).

Dia: Sexta-feira (12)

Horário: 20h

Local: Drama Bar - Avenida Estados, 21, Jardim dos Estados.



Sábado:

Festa Xtrava Ganza – Exótic circus –Festa conta com a presença da performista Alexia Twister

Dia: Sábado (13)

Horário: 23h 59

Local: Sis Lounge

Lista free até as 21h



A boate NonStop recebe o Dj – Felipe Guerra, conhecido pelas parcerias feiras com a Cantora Lorena Sinpsom.



Dia: Sabado (13)

Horário: 23h59

Local: Boate NonStop

Lista R$ 15,00. s/ lista R$ 20,00/ após as 1 h R$ 25,00



Colocada - Nesta edição a festa vem com o tema Meu C* que brilha, com open de 01h de cerveja e catuaba. Os ingressos estão por R$ 10,00 (antecipado) e R$ 20,00 (na portaria).

Dia: Sábado (13)

Horário: 23h30

Local: Bar Fly - Rua Pajuçara, 201, Chácara Cachoeira.



Banda Urbem - O quarteto chega neste sábado, com um repertório voltado do Jazz contemporâneo ao Funk e do Erudito ao Punk. A entrada é gratuita.

Dia: Sábado (13)

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Avenida Noroeste, 5140, Centro.



Domingo:

Junto e Misturado - No domingo o grupo irá fazer a gravação do seu primeiro dvd pocket, de forma independente. Os ingressos estão no segundo lote por R$ 30,00.

Dia: Domingo (14)

Horário: 18h

Local: Salomé Bar - Avenida Afonso Pena, 4240, Chácara Cachoeira.