“Até mais, Passo do Lontra”. Miss Brasil se despediu do MS nesta terça (28)

Em visita ao Mato Grosso do Sul desde a semana passada, a mineira Julia Horta, coroada como Miss Brasil Be Emotion, se despediu hoje (28) do Estado. Encantada com as belezas naturais da região pantaneira, a mineira afirmou em seus stories que a viagem foi incrível, mas que precisa retornar à sua realidade. Ela embarcou na tarde desta terça, e já está em São Paulo-SP.

Julia chegou em Bonito/MS no dia 23 de maio, onde passou quatro dias. A modelo fez diversos passeios e enfatizou as belezas do lugar. A flutuação, o pêndulo e o mergulho ganharam destaque no roteiro da miss. Ela também visitou a Gruta do Lago Azul, em companhia das amigas. Após desbravar as riquezas naturais de Bonito, ela seguiu viagem para o Hotel Fazenda Passo do Lontra, localizada a aproximadamente 50km do seu município Corumbá/MS.

No trajeto, a mineira ficou encantada com os jacarés à beira da estrada, e além dos vídeos nos stories, rendeu até foto exclusiva dando um “beijinho” no réptil. Ela aproveitou o dia vislumbrando a natureza e passeando de barco pelo Rio Paraguai. A estadia durou apenas um dia, mas Miss Brasil contou que a viagem e a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do ecoturismo brasileiro foram incríveis. “Foi muito mágico, renovou minhas energias para voltar com tudo aos projetos que já estão me esperando”, destacou em sua rede social.

Ao se despedir da região pantaneira, a Miss contou aos seguidores que muitos trabalhos já estão à sua espera, e disponibilizou um box de perguntas, para que possa responder sobre tudo o que aconteceu durante os passeios. Ela justificou que a internet estava lenta, e por isso, não conseguiu responder todas as mensagens.

Já em seu perfil, Julia postou uma foto em sintonia com a natureza e agradeceu a estadia. “Última manhã por aqui. Voltando pra SP com a energia renovada e ainda mais apaixonada pelas riquezas naturais do nosso país. Que surpresa linda, MS!! Gratidão por tudo!!!”. A Miss retornou à cidade e mostrou que já está envolvida com o trabalho.