Arte em pallets marca presença no 1º Festival das Artes no ginásio Dom Bosco

Divulgação/Assessoria Arte aliada à sustentabilidade com várias técnicas como a aquarela são pintadas por Milla Freitas

As telas são confeccionadas pela artista com o material que muitas vezes é descartado nos setores de comércio e indústria, depois de passarem por sua pequena marcenaria vão para o ateliê em que recebem a arte. Uma das características é provocar a reflexão no público.



Segundo Milla, “o artista deve mesclar vida e arte, e a arte deve lidar com o cotidiano das pessoas”. Todo o processo, desde a seleção e trato da madeira, até a pintura, envolve bastante cuidado. O resultado do trabalho mostra a rusticidade da madeira reaproveitada, com a sutileza das pinturas em aquarela, a dureza do stencil e a impressão da técnica do pontilhismo.



A média de preço das telas varia de R$ 230,00 e elas podem ser compradas durante o festival, que terá o cantor Humberto Gessinger, líder da banda de rock Engenheiros do Hawaii, como uma das atrações principais, com o show “Louco pra ficar legal”, no Palco Brasil.



Serviços - Serão 9 horas de evento, já que os portões abrem às 15h, e o show principal acontecerá às 22h, com encerramento da programação previsto para 0h. Além de música e pintura, haverá apresentações teatrais, poesia e praça de alimentação para a galera matar a fome.