Arraial do Banho de São João terá quatro noites de festa e alegria

Nesta quarta-feira (12), o prefeito Marcelo Iunes anunciou a programação do Arraial do Banho de São João 2019. A mais tradicional festa junina do Mato Grosso do Sul começa na quinta-feira, 20 de junho, com os shows de Márcio Reis, Marcelo Oliveira, Jailson Sudário e de Cristiano Garcia.

O evento começa a partir das 18 horas, onde o público também já poderá prestigiar a Praça de Alimentação, stands de artesanatos, Altar de Todos os Santos e o pau de sebo, uma tradição junina. Todas essas atividades continuam na sexta-feira, sábado e também no domingo, sempre iniciando às 18 horas.

No dia 21, sexta-feira, acontece o Concurso de Andores e os shows serão de Isac e Brandão, Gurizada Baileira, Marinho Azevedo e a atração nacional Matogrosso e Mathias. No sábado, dia 22, além do Concurso de Quadrilhas, haverá shows de Izze, Marcelo e Renato, Tiel e Renan, Dudu Lino e Alex e Yvan.

No domingo, 23, ponto alto do Arraial do Banho de São João, além da descida dos andores, elevação do mastro e do show pirotécnico, também acontece os shows de Os Garotos, Juninho e Luan, e João Haroldo e Betinho. A diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro.

O vereador Tadeu Vieira representou a Câmara Municipal de Corumbá e destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado para o fomento da cultura e do desenvolvimento da região. “Vejo um trabalho relevante dentro do Município, sempre ajudando quando solicitado. E é isso que precisamos”, afirmou.

Para o diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Joilson Silva da Cruz,“Devotos e religiosos esperam ansiosamente o dia para banho nos seus andores nas águas do Rio Paraguai. A ordem é simples. A festa, os festeiros, a imagem, o Santo, o andor, a ladeira e as águas do Rio. Mas a mistura de todos esses elementos é que dá vida a essa festa, sempre envolvida por muita fé”, conclui.