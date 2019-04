Após ter todas as vagas preenchidas, Palco para Todos começa dia 6

Divulgação/PMD Inscrições superaram as expectativas e foi preciso criar a lista de espera

O projeto “Palco para Todos” teve alta procura de interessados e já há uma lista de espera, segundo informou a prefeitura de Dourados nesta segunda-feira (29). As inscrições aconteceram entre quinta e sexta-feira com 450 vagas disponíveis para dança e artes visuais para os alunos da Reme (Rede Municipal de Educação) e as aulas iniciam no próximo dia 6.



Para a coordenadora do Palco para Todos, Andiara Pacco, o projeto contribui ao desenvolvimento pessoal das crianças e adolescentes ao participarem das atividades e a proposta do projeto de alcançar aqueles que muitas vezes não teriam condições financeiras de participar de aulas como estas.



“O Projeto Palco para Todos é um grande sucesso, essa grande procura é a confirmação de que oferecer uma atividade artística-cultural pode mudar a vida de uma criança e essa é a nossa pretensão. É grandioso poder oferecer a oportunidade de descobrir novos talentos, a menores que muitas vezes não poderiam contar com essa chance por falta de recursos e com a proposta conseguem participar e se desenvolver melhor fisicamente, no convívio com outros alunos, de forma pessoal, entre muitas outras maneiras”, disse revelando que na lista de espera a metodologia adotada será substituir os matriculados no projeto que faltarem duas vezes sem justificativas ou desistirem.



O horário e os dias das aulas variam conforme as modalidades e instituições parceiras. As atividades incluirão alunos na faixa etária de 05 a 14 anos. Eles participarão de aulas gratuitas de balé, jazz, dança do ventre, desenho e/ou arte para crianças de forma extraclasse.