Após recesso, voltam atividades de lazer e esporte oferecidas de graça na Capital

Divulgação/Prefeitura Atividades acontecem em praças e parques da Capital

Após o período de recesso de fim de ano, voltaram a ser oferecidas, gratuitamente, atividades de lazer e esportes em 10 parques e praças de Campo Grande. São mais de 30 oficinas que fazem parte dos programas Lazer Comunitário e Formação e Especialização Esportiva, da administração municipal.

Os interessados podem optar pelas seguintes modalidades: zumba, pilates, ginástica, grupo de corrida, dança, funcional, capoeira, futebol, vôlei, basquete, musculação, natação, hidroginástica, judô, karatê, luta olímpica, entre outras para adultos e crianças. Para participar é necessário se dirigir aos locais relacionados abaixo para fazer as inscrições.

Na quinta-feira (4), coordenadores e agentes sociais dos Projetos participaram de capacitações, além de reuniões para definir as principais diretrizes dos programas e as adequações dos horários para 2018. “Estamos retornando as oficinas esportivas e esperamos realizar em 2018 mais de 2 milhões de atendimentos. Para isso abriremos novos locais a partir de fevereiro”, declarou o diretor- presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

Veja a lista de parques e praças onde o programa acontece:

Parque Tarsila do Amaral

Parque Ecológico do Sóter

Parque Ayrton Senna

Parque Jacques da Luz

Praça Elias Gadia

Praça Belmar Fidalgo

Centro Olímpico da Vila Nasser

Ginásio Guanandizão

Orla Morena

Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE)