Animação musical e continuação de comédia brasileira são estreias do cinema

Divulgação A continuação mostra a vida de dona Hermínia

Duas estreias animam a população de Campo Grande nesta quinta-feira (22). Com as férias, os filmes acompanham este período do ano. São filmes diferente que agradam diversos públicos. O filme “Minha Mãe é uma Peça 2” continua e oferece a rotina de dona Hermínia, uma mãe que vive para os filhos. Neste segundo filme ela tenta reatar a relação com Carlos Alberto.



A segunda opção é “Sing – Quem Canta seus Males Espanta”. A animação mostra um coala que precisa vencer a competição de canto juntamente com outros animais.

Trailer

Minha Mãe é uma Peça 2

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) faz sucesso como apresentadora de um programa de TV. Na nova vida ela pretende tentar novos relacionamentos, deixando para trás o pedido de Carlos Alberto (Herson Capri) para que reatem. Os namoros nuca dão certo devido à preocupação dela com os filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo).

Trailer

Sing - Quem Canta seus Males Espanta

Um coala, super empolgado, chamado Buster decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e US$ 100 mil dólares de prêmio.