Almir Sater volta a se apresentar em Campo Grande no fim de semana

O cantor e compositor sul-mato-grossense Almir Sater vai animar a população no fim de semana em Campo Grande. O show acontece no próximo domingo (30), no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, às 17h.



O shopping criou uma promoção que troca cupons de compra. O consumidor que comprar R$ 100 nas lojas, tem direito a um par de ingressos. As trocas que forem realizadas de segunda-feira a sexta-feira o número de ingresso dobra.



Almir Sater é violeiro, compositor, cantor e instrumentista. O primeiro disco solo foi gravado em 1981, com nome “Estradeiro”. No ano de 1990 ele participou de novelas e teve a oportunidade de se tornar conhecido e dar continuidade na profissão que sonhava.



Com mais de 30 anos de carreira, Almir Sater se tornou um dos responsáveis pela preservação da viola de 10 cordas. Dono de “Tocando Em Frente” e “Comitiva Esperança”, é de Mato Grosso do Sul e leva a cultura e amor pelo local por onde passa.