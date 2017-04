Almir Sater e Chicão Castro realizam show neste fim de semana em Campo Grande

Divulgação/Assessoria Show do Almir Sater é exclusivo para os clientes que trocaram cupons

Show anima população de Campo Grande na véspera do feriado. O cantor e compositor Almir Sater se apresenta no domingo (30), às 17h, e Chicão Castro no sábado (29), às 12h, no Shopping Bosque dos Ipês, avenida Consul Assaf Trad, 4.796, Novos Estados.



O cantor e percursionista Chicão Castro apresenta um repertório eclético e animado que passa desde o MPB ao Pop Rock. O artista foi escolhido para participar do projeto Viva Bosque de Abril. “Estarei acompanhado por uma banda de outros músicos e nossa intenção é transformar o ambiente com nosso show, um som empolgante onde as pessoas possam cantar junto e ao mesmo tempo agradável para todos que forem almoçar por lá”, afirma.



No domingo é a vez do cantor e compositor Almir Sater. A representatividade regional de Almir está nos grandes sucessos como “Tocando em frente”, “Chalana” e “Um violeiro toca”, representando capital sul-mato-grossense.



A apresentação do cantor Chicão Castro e banda é gratuita, na praça de alimentação do shopping. Já o show do Almir Sater é exclusivo para os clientes que trocaram cupons fiscais de compras por ingressos.