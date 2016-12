Agendão do fim de semana tem histórias e muita música boa

Fim de semana terá atrações para todos os estilos, desde infantil até adulto, entre elas música, teatro, poesia, literatura, dança e artes plásticas.

Confira a agenda com eventos no Ginásio Dom Bosco, Sesc Morada do Baís, Concha Acústica, cinemas da cidade e teatro.

No Ginásio Dom Bosco acontece um Festival neste sábado (03), a partir das 15h, buscando o público dos mais variados estilos, com diversidade musical, gastronomia, artes, poesia, teatro e dança.

Além do líder da banda Engenheiros do Havaii, Humberto Gessinger, as bandas Curimba, Substelar - Planemo, Arizona Nunca Mais, Gobstopper, Muchileiros, Lynks, e os cantores Chicão Castro, Jean Donato e ZéDu, estão confirmadas e também haverá música eletrônica com o Dj Gaijim.



Ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 120,00; são aceitas carteirinhas de estudante, de idosos e de doadores de sangue.



Outras informações podem ser obtidas através do telefone celular (67) 99921-0099.

Continuando a comemoração do centenário do artista Manoel de Barros, o SESC Morada do Baís tem programação pra criançada com declamação de poesias e apresentação de personagens.A programação adulta do SESC Morada do Baís fica a comando de música e cerveja gelada na sexta com o Gustavo Vargas, e no sábado com a Karina Marques e Banda, .



No domingo, O Som da Concha traz para o Parque das Nações A Mari Dipieri com pop rock, desempenho teatral, composições de vários artistas e autorais, já Begèt De Lucena apresenta o seu novo cd “Cigano invém”, com trabalho autoral.

Divulgação Música, teatro, histórias, cinema, estão disponíveis na Capital

No teatro duas apresentações estão disponíveis, no sábado (03) o Classical Queen que traz a Capital o cover de uma das maiores bandas de todos os tempos, misturando rock, música clássica, pop e outros gêneros musicais. A banda já está na estrada há 11 anos, e já realizaram mais de 500 shows.



No domingo (04), o Whindersson Nunews – Show Comedy, fenômeno da internet, se apresenta de novo na Capital, também no Palácio Popular da Cultura.



Confira os horários



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - ESPECIAL MANOEL DE BARROS



“INFÂNCIA”



Público em geral



Dias 05, 12, 19 e 26/11 e 03 e 10/12 às 16h



SESC Morada dos Baís



#SextanoSesc



02/12 Gustavo Vargas



#SábadonoSesc



03/12 Karina Marques e banda



O Som da Concha



Domingo (04/12)



Horário: 18 horas



Convidados: Mari Depieri e Begèt de Lucena.



No Teatro algumas peças estão em cartaz



Classical Queen



Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo – Parque dos Poderes

Show acontece às 21h.



Whindersson Nunes – Show Comedy