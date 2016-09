Academia de Letras oferece novidade em Chá Acadêmico

Divulgação/Assessoria Músico realiza palestra em Campo Grande

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza o tradicional Chá Acadêmico. O evento acontece na quinta-feira (29), às 19h, na sala Rubens Corrêa, do Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG). A entrada é gratuita e o programa tem a duração de 60 minutos.



O professor de música e doutor Marcelo Fernandes conta a trajetória artística, além de tocar músicas clássicas e regionais com violão solo. De acordo com a assessoria, o Chá Acadêmico é destaque e o evento mais concorrido, pois criado no mês de fevereiro de 2005, tem proporcionado beneficio no campo do conhecimento literário, aglutinando autoridades civis, militares e eclesiásticas num conjunto de palestras com a finalidade de incentivar a literatura do Estado de Mato Grosso do Sul.



O Chá Acadêmico acontece na última quinta-feira de cada mês e é realizado no Centro Cultural até que a ASL termine a construção da sede própria que fica localizada na rua 14 de Julho, no bairro São Francisco.