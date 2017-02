A Cia Carona de Teatro traz o espetáculo “Das Águas” para a Capital

Divulgação/Assessoria Turnê será realizada em quatro cidades no País e duas no Estado neste primeiro momento

No próximo dia 16 de janeiro, a peça “Das Águas” da Cia Carona de Teatro, será encenada no espaço da Museologia, no Armazém Cultural, durante três dias e depois irá se apresentar na cidade de Dourados.



A organização é da Cia Carona de Teatro de Blumenau (SC) que, por meio do projeto “Águas do Centro-Oeste”, contemplado com o Prêmio Funarte Edital Miryam Muniz 2015, do Ministério da Cultura – circulará por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.



“Das Águas” é resultado da pesquisa promovida pela Carona, tomando como ponto de partida uma hipotética situação onde “a chuva não para”. Qualquer semelhança com a realidade local, de tantas enchentes ao longo da história de Blumenau e região, é pura interdependência, já que todos os integrantes têm histórias a respeito desses dias de lama. Mas, não se resume a uma história local, é água que corre mundo afora. O espaço cênico onde “Das Águas” se desenrola é uma arena total, dispondo o espectador muito próximo deste afogamento .



Com o objetivo de promover a circulação cênica do espetáculo seguido de Roda de Conversa sobre a peça e do fazer teatral no âmbito a coletividade, além de uma Vivência Teatral sobre os processos da Cia na região Centro-Oeste do Brasil.



A peça passará por quatro cidades, sendo elas: Anápolis e Goiânia (GO), Cuiabá e Rondonópolis (MT), Campo Grande e Dourados (MS).



Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes das sessões nos locais das apresentações. Informações podem ser obtidas pelo telefone das entidades sedes ou pelo email: producao@ciacarona.com.br.

Confira a programação para Campo Grande e Dourados:



CAMPO GRANDE – MS



Museologia Anexo ao Armazém Cultural



Av. Calógeras, 3065 – Centro



(67) 33143227



Quinta-feira, 16 fev 2017 18h30 – VIVÊNCIA TEATRAL PROCESSO CARONA



Sexta-feira, 17 fev 2017 20h – APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DAS ÁGUAS



21h – RODA DE CONVERSA: COLETIVIDADE E LONGEVIDADE



Sábado, 18 fev 2017 20h – APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DAS ÁGUAS



DOURADOS

Studio Blanche Torres

Rua Olinda Pires de Almeida, 1695 – Vila Progresso,

(67) 3421-0018



Segunda-feira 20 fev 2017 20h APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DAS ÁGUAS

21h RODA DE CONVERSA: COLETIVIDADE E LONGEVIDADE



Terça-feira 21 fev 2017 14h as 17h VIVÊNCIA TEATRAL PROCESSO CARONA



20h APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DAS ÁGUAS