55ª Expoagro começa hoje e terá show de Gusttavo Lima

Show de Gusttavo Lima abre a 55ª edição da tradicional feira do agronegócio em Dourados

Com a presença ilustre do cantor sertanejo Gusttavo Lima, a 55ª edição da Expoagro começa nesta sexta-feira (10) e terá vários atrativos até o dia 19. A feira, promovida pelo Sindicato Rural de Dourados, é considerada o maior evento agro do Mato Grosso do Sul e acontece no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Além de um ambiente propício para os negócios, com apresentação das novidades e tecnologias para o setor, o evento conta ainda com leilões, programação técnica com oficinais e palestras, shows musicais, parque infantil e praça de alimentação. A abertura oficial está marcada para o sábado (11), às 10h.

Neste primeiro dia, haverá a tradicional apresentação dos resultados de pesquisas referentes à safra de soja 2018/2019. Durante o evento, a entidade vai esclarecer dúvidas de produtores rurais, técnicos e outros profissionais ligados à área, além de difundir estratégias que potencializam a produtividade, especialmente em períodos de estiagem, como os que ocorreram no último ano em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. A programação inicia às 8h e encerra às 11h, no auditório do Parque de Exposições.

Também no primeiro dia da feira será aberto o 3º Ciclo de Palestras “Direito & Agronegócio”, que trará o debate de temas que fazem parte do cotidiano do produtor rural. A primeira palestra, marcada para as 16h30, será “Os três pilares de um planejamento sucessório sustentável”, com o advogado Luiz Paulo Jorge Gomes. Às 18h30, a segunda palestra do dia irá abordar “Regularização Ambiental: riscos e sanções administrativas e criminais”, com a advogada Adriana Siqueira Fausto. O ciclo de palestras irá acontecer no auditório do GPP (Grupo Plantio na Palha).

A programação inclui, ainda, a palestra “Um retrato do agro brasileiro”, com o secretário de Estado de Governo, Eduardo Riedel, que também é produtor rural. Realizada pelo Sindicato Rural de Dourados em parceria com a Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), a palestra irá acontecer no auditório do Parque de Exposições.

Durante todo o dia, haverá ainda a entrada dos animais na feira. No total, serão mais de 1,1 mil animais expostos durante o evento, incluindo bovinos, equinos e ovinos.

Show

A primeira atração nacional a apresentar-se na feira será de Gusttavo Lima. Os ingressos e passaportes para os shows podem ser adquiridos pelos sites expoagrodourados.com.br e ingressonacional.com.br. Pontos de venda: Banca do Jaime, Like (Shopping Avenida Center) e Boliva Conveniência.