13° Festival Vale do Ivinhema começa nesta quinta-feira em Angélica

Divulgação/Assessoria o filme “Só dez por cento é mentira”

Tradicional festival de cinema de Mato Grosso do Sul acontece dos dias 24 ao dia 26 de novembro, na cidade de Angélica (MS), com participação do projeto Rota CineMS, o qual irá exibir o documentário “Só dez por cento é mentira” e a oficina de Fotografia “Memória Inventada”.



O Festival de Cinema do Vale do Ivinhema é uma realização da Fundação Nelito Câmara com o investimento do Governo do Mato Grosso do Sul, através do Fundo de Investimentos Culturais, FIC, da Sectei e da Fundação de Cultura de MS. Conta também com o apoio cultural da Fecomércio/MS e SESC/MS.



Lançado em 2009 e dirigido por Pedro Cezar, o filme “Só dez por cento é mentira”, é um original mergulho cinematográfico na biografia inventada e nos versos fantásticos do poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros.



O ministrante da oficina de fotografia é o fotógrafo e professor Alexandre Sogabe, da FCMS, segundo ele, “a obra de Manuel de Barros é repleta de referências às imagens, traço tão marcante que um de seus livros se chama Ensaio Fotográfico. Dessa forma, a oficina busca aproximar a técnica fotográfica da imaginação, num exercício de aprender a prender imagens”.