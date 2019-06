104 anos da cidade conta com grandes shows nacionais

Divulgação Portões abertos durante o Rodeio fazem parte das comemorações do aniversario da cidade

O calendário de eventos em comemoração ao aniversário de 104 anos de Três Lagoas ganha mais três atrações neste mês de junho com shows gratuitos de Fernando e Sorocaba, Rio Negro e Solimões, João Bosco e Vinicius e Festival Gospel.



A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) firmou parceria com a Prates & Prates – Promoções Artísticas, organizadora do Três Lagoas Rodeo, e anuncia três noites de portões abertos à população.



Vale lembrar que dia 15, após o desfile cívico na Lagoa Maior, haverá o show da dupla Rio Negro e Solimões, ao lado do Ginásio Poliesportivo “Professor Eduardo Milanez”, também gratuito.



O evento será realizado no Parque de Exposições e conforme a grade de atrações, estão confirmados:

Dia 12 – Fernando e Sorocaba (portões abertos)

Dia 13 – Marília Mendonça

Dia 14 – Ferrugem

Dia 15 – Jads e Jadson / Munhoz e Mariano

Dia 16 – João Bosco e Vinícius / Marquinho Guerra (portões abertos)

Dia 17 – Festival Gospel Três Lagoas (portões abertos)