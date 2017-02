Voto feminino completa 85 anos de conquista e tem assunto abordado na Câmara da Capital

Na manhã desta terça-feira (21), Raimunda Luzia de Brito, Advogada, doutora em Educação, ex-presidente do Coletivo de Mulheres Negras do Mato Grosso do Sul, discursou sobre a conquista do voto feminino que completa 85 anos em 2017. Convidada pela vereadora Cida Amaral para levantar a lembrança da vitória das mulheres.



André Salineiros, em seu discurso disse que, “Eu sou contra cotas, mas neste caso, se é para definir cota para alguma situação, que seja definida cota, não apenas para as mulheres se inscreverem para serem candidatas, mas cotas obrigatórias, para quantidade de mulheres nas Casas de Leis desse País”, pontua vereador.



De acordo com a vereadora Cida Amaral em discurso disse que, "fomos pesquisar sobre as mulheres na política e em 1946 o voto feminino foi retratado com igualdade ao voto masculino, tornando-se obrigatório o voto, a primeira mulher foi eleita em 1953, que foi Carlota Pereira de Queiroz, como Deputada Federal, eu lhe cumprimento e cumprimento a mesa, e todas as mulheres do plenário. Digo que apesar de sermos duas mulheres, o meu e o de Dharleng está a disposição de vocês, porque diante da esplanação de vocês, a política é uma ascensão, as cotas precisam ser extintos, pois somos todos Brasileiros", conclui vereadora.

Para a vereadora Dharleng Campos, "somos duas mulheres enquanto vereadoras, mas somos duas gigantes, precisamos de mulheres como a sra, e todas as outras, para que façam parte do nosso trabalho e façam parte desse número que parece pequeno mas é enorme. Parabéns pela homenagem que a senhora irá receber pela Senado Federal no dia 8 de março, a Câmara também irá realizar uma homenagem e esperamos que a senhora já se sinta homenageada", afirmou Dharleng.



Vereadores parabenizam Dona Raimunda e estendem as homenagens as vereadoras Dharleng Campos e Cida Amaral, ressaltando também a celebração do mês de março pela data do dia 8 dia das mulheres.