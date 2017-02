Vice-prefeito reúne-se com Deputado Federal Elizeu Dionízio e Funasa para garantir coleta de lixo em Ponta Porã

Divulgação/Assessoria “Empresa prestadora de serviço não está realizando o trabalho de acordo com a demanda da população”, relata Prefeito Helio Peluffo

Em reunião realizada essa semana, para propor parceria na aquisição de dois caminhões compactadores e um caminhão a ser usado na coleta seletiva. Deputado Federal Elizeu Dionísio, busca através de emenda parlamentar, recurso de sua autoria ao Orçamento da União, no valor de R$ 1,150 milhão, para a compra dos caminhões para coleta de resíduos de lixo.



Para o deputado federal Elizeu Dionizio é grande a satisfação em viabilizar recursos que atendam a população de Ponta Porã. “A coleta de lixo é algo primordial na cidade. Me lembro quando Campo Grande ficou sem coleta. O transtorno foi grande, inclusive colocando a saúde da população em risco. Não podemos permitir que isso se repita em Ponta Porã”, afirmou o parlamentar sul-mato-grossense.



De acordo com o prefeito Hélio Peluffo,“atualmente há uma empresa prestadora deste serviço em Ponta Porã, no entanto não vem realizando o trabalho de acordo com a demanda da população”, pontua prefeito.



Caio Augusto destaca o empenho do Deputado Federal Elizeu Dionizio em viabilizar os recursos. Destacou também o papel do superintendente da Funasa, que, de pronto, procurou atender Ponta Porã. “O deputado Elizeu Dionizio tem se mostrado um parceiro da Prefeitura de Ponta Porã, abrindo as portas de seu gabinete para receber os pedidos feitos pelo prefeito Hélio Peluffo Filho”, conclui vice-prefeito.