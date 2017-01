Vestibular UCDB 2017 está com inscrições abertas

As inscrições para o vestibular da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) podem ser feitas por meio do site http://vestibular.ucdb.br/ até o dia 25, sendo a prova aplicada dia 29 de janeiro, às 8h, no bloco A do campus da Tamandaré.



Neste ano os estudantes tem a opção de mais quatro novos cursos, o valor da inscrição para o vestibular é R$ 40,00. O resultado e o gabarito da prova estarão disponíveis para consulta a partir do dia 30 de janeiro. As matrículas poderão ser feitas a partir do dia 31 de janeiro e as aulas tem início no dia 1º de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-3300.