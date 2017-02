Vereadores destacam importância das ambulâncias recebidas pelo Samu

Deurico/Capital News Além das ambulâncias, uniformes também foram entregues aos servidores

Em entrega realizada na manhã desta terça-feira (7), novas viaturas foram doadas ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (Samu), para troca das que estão em péssimo estado, uma vez que o conserto das mesmas sairia mais caro que nova aquisição.

Deurico/Capital News Enfermeiro Fritz e Enfermeira Cida participam de entrega de viaturas



Para o Enfermeiro Fritz, “A importância do atendimento básico, realizado pelo Samu, torna a prevenção a vida ou a diminuição da probabilidade de se obter uma seqüela em decorrência do acidente, menor. Pois, são a partir desses atendimentos que os enfermeiros dos postos ou dos hospitais e os médicos que darão continuidade ao atendimento, poderão se basear, atendendo a demanda de pacientes transportados pelo serviço”, pontua vereador.



De acordo com a Vereadora Enfermeira Cida, “Sou hospitalocêntrica, trabalho há muito tempo na área de queimados, e essa parceria com o Samu é muito importante, pois o pré-atendimento é essencial para a sequência de procedimentos serem realizados, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel às Urgências), e os demais procedimentos a serem realizados, o Samu e os demais enfermeiros mantém contato durante procedimento para a preparação e o recebimento do paciente no hospital”, conclui Enfermeira Cida.