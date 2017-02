Vereadora Dharleng inicia gabinete itinerante na região da Avenida das Bandeiras e Norte e Sul

Divulgação/Assessoria Moradores da região dos bairros Marcos Roberto, Jockey Clube, Nha Nhá e outras vilas também compareceram ao local

O Gabinete Itinerante foi realizado no salão de eventos da Comunidade Santa Teresinha (igreja) durante o período de atendimento houve divulgação de cursos, vagas de emprego, orientações jurídicas, distribuição de mudas, recolhimento de medicamentos vencidos, espaço kids, doação de livros, distribuição de folders educativos, espaço com orientação aos empreendedores e empresários e, dentre todos os serviços, o mais procurado, que foi o acolhimento de sugestões de melhorias e reclamações.



De acordo com a vereadora Dharleng Campos, “um vereador precisa estar nos bairros para conversar com a população e saber das melhorias que precisam ser feitas. O Gabinete Itinerante é justamente isso”, pontua vereadora.



Em sua primeira realização as reclamações da população foram sobre questões de segurança pública, falta de iluminação pública, de praças e centros de convivência, falta de medicamentos, a falta de limpeza pública, entre outros fatores.