Vereador e Instituto discutem possibilidades para melhorar acesso de jovens à educação

Divulgação/Assessoria Instituto oferece cursos gratuitos preparatórios pra o ENEM e vestibular

Vereador Otávio Trad reuniu-se com representantes do Instituto Marting Luther King nesta segunda-feira (20), para discutir possibilidades de melhorias no acesso de jovens à educação na Capital.



A instituição atende 240 alunos que realizam, ao longo do ano, curso preparatório para ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular, gratuitamente.



De acordo com o membro do Conselho Fiscal da entidade, Dirceu Gindri, os jovens atendidos pelo Marting Luther King são de famílias de baixa renda e por isso não possuem condições financeiras de arcar com custeio de cursos preparatórios. “As aulas são sempre no período noturno, pois esses jovens trabalham durante o dia para complementar a renda familiar”, explica Dirceu.



O Instituto Marting Luther King também disponibiliza aulas de informática, durante período matutino e vespertino, para adolescentes, adultos e idosos. O trabalho da entidade obteve reconhecimento nacional e internacional, em 2016, após ter sido selecionado pelo Criança Esperança como um dos projetos do ano.



Ainda segundo Dirceu, o objetivo da instituição é ampliar número de vagas oferecidas para atender fila de espera de 140 jovens. Por isso, eles buscam apoio do poder público. “Temos alguns convênios, mas o custo com manutenção é alto e precisamos de ajuda financeira para não interromper as atividades e garantir a qualidade do ensino”, afirma.



Para o vereador, “Quando vemos um instituto como Marting Luther King que oferece aos jovens a oportunidade de estudar e se qualificar para o mercado de trabalho é nosso dever contribuir, pois precisamos cuidar dos nossos jovens e investir em educação é uma das maneiras mais eficazes de fazer isso”, diz Otávio. Vereador Otávio Trad considera o papel desempenhado pelo Instituto Marting Luther King de extrema importância para garantir a qualificação dos jovens campo-grandenses e entrada deles no mercado de trabalho.