Vereador de Taquarussu morre após ser internado com AVC

Nova Notícias Vereador estava internado

O vereador de Taquarussu, Alfeu Cabral, de 63 anos, sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC) e estava internado no Hospital da Vida, em Dourados. O político foi internado na última semana.



De acordo com informações do site Nova Notícias, Cabral estava no terceiro mandato e encerraria no dia 31 de dezembro deste ano. Ele disputou as últimas eleições, porém não obteve votos. O vereador também era diretor de rádio no município.