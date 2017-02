Vereador Ademir Santana reúne-se com Funai e representantes

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria As condições precárias de vida dos índios que habitam centros urbanos foi levantada pelo Cacique Terena Romualdo

Levantando a bandeira de auxílio aos índios, vereador Ademir Santana, reuniu-se na última semana com o presidente da Funai, Antonio Costa, e representante das tribos indígenas urbanas de Campo Grande, para ouvir sobre situações referente as condições precárias dos índios que ocupam hoje os centros urbanos.

De acordo com o vereador, “o primeiro grande desafio está em desafetar as áreas públicas ou desapropriar as particulares. Estamos buscando tudo dentro da lei, pois os índios não podem continuar nas situações em que se encontram”, pontuou Santana.

Segundo o cacique terena Romualdo, “os índios são forçados a se deslocarem por falta de condições mínimas de sobrevivência em suas terras de origem, mas, quando chegam nas cidades encontram ainda mais dificuldades, principalmente com relação aos altos custos de aluguel ou às dificuldades de conseguir uma casa própria por meio dos programas de assistência”, pontua Cacique.

Vereador Ademir Santana, acredita que todo esforço é necessário, não só para garantir a moradia, como também, dar condições dignas de sobrevivência.