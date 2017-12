Verão começa com chuvas acima da média

Ivanildo Gonçalves / Governo de MS O verão começou na última quinta-feira (21)

O verão começou nesta quinta-feira (21), às 13h28, e deverá terminar às 13h15 do dia 20 de março de 2018. A estação é caracterizada por temperaturas elevadas em todo o país, em função da posição relativa do sol mais so sul.

Os dias são mais longos que as noites e as mudanças nas condições do tempo são mais rápidas. Ou seja, a estação é marcada por chuva forte, queda de granizo, vento com intensidade moderada à forte e descarga elétrica em todas as regiões brasileiras.

Devido a presença do fenômeno La Niña de intensidade fraca, as condições poderão ser alteradas e o verão 2017/2018 terá chuvas acima da média. Em Mato Grosso do Sul, janeiro poderá ser mais chuvoso que os demais meses.

Já as temperaturas podem ficar abaixo da média, uma vez que as chuvas e as nuvens devem amenizar a sensação de calor e abafamento.

Chuvas

Quantidade de chuva esperada através do histórico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Janeiro: A quantidade de chuva esperada para o mês de janeiro é de 220 milímetros, sendo o mês mais chuvoso do trimestre. Temperatura média varia entre 31ºC a 22ºC.

Fevereiro: a quantidade de chuva esperada para o mês de fevereiro é de 180 milímetros. Temperatura média varia entre 31ºC a 22ºC.

Março: sendo o mês menos chuvoso no trimestre, quantidade de chuva esperada é de 140 milímetros. Temperatura média varia entre 30ºC e 21ºC.