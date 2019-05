Venezuelanos recebem acolhimento em Dourados

Divulgação Grupo de venezuelanos chegando a Dourados, no distrito de Indápolis, na manhã de terça-feira

Os 120 venezuelanos que chegaram em Dourados estão recebendo acolhimento da Secretaria de Assistência Social através de uma entidade religiosa e uma empresa da cidade. Eles receberam cobertores e alimentação e estão sendo empregados em uma indústria da região.



“Eles recebem amparo em um período de duas a três semanas, até que possam se estabilizar. A Assistência Social desta vez está fornecendo cobertores e alimentação que foram levados ao alojamento no Distrito de Indápolis”, explicou a secretária Maria Fátima de Alencar.



Os venezuelanos chegam ao município depois de deixarem o país vizinho que enfrenta séria crise política, financeira e humanitária. O suporte da empresa e do grupo religioso permite que estes homens se estabilizem em um primeiro contato no país, e com o emprego e a moradia – uma ONG ligada à Organização das Nações Unidas providencia o aluguel social – possam retomar a vida inclusive com os familiares que ficaram na Venezuela.



“Vale lembrar que o acesso ao benefício eventual por estrangeiros é um direito constitucional, previsto no Artigo 5º da Carta Magna. Além disso, no Artigo 203 da Constituição, ‘a assistência social será prestada a quem dela necessitar’. Por fim, a Lei n° 13.445, que instituiu a Lei de Migração, prevê que o acesso a benefícios sociais deve ser igualitário para migrantes”, finalizou a secretária.