Vendedor de verdura passa mal e morre antes da chegada de socorro

No final da tarde desta quarta-feira (7) um morador de rua passou mal e populares tentaram lhe ajudar, porém, por motivos não identificados, com a chegada do Corpo de Bombeiros a vítima já se encontrada sem vida em uma rua no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande.



Conforme informação policial, o homem, que é vendedor de verdura na região, se sentiu mal por volta das 16h e foi atendido por populares até a chegada do socorro, no entanto o homem não resistiu e veio a óbito logo após se sentir mal.



A vítima, que não foi identificada, não apresentava nenhuma lesão no corpo ou sintomas de maus tratos.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na Vila Piratininga como morte a esclarecer.