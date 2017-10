Veja o que abre e o que fecha no feriadão

Deurico/Capital News Com duas comemorações seguidas, alguns estabelecimentos fecham as portas, já outros mantêm atendimento

A partir de hoje (11) a cidade começa a fica vazia por conta dos dois feriados seguidos, o primeiro regional e o segundo nacional. Nesta quarta-feira (11) aniversário do Estado e quinta-feira (12), feriado em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Por conta disso, alguns estabelecimento fecham as portas e só abrem na segunda-feira (16).

Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que não haverá atendimento ao público na quarta, quinta-feira e sexta-feira, devido aos feriados de criação do Estado, Nossa Senhora Aparecida e ao ponto facultativo.

Comércio, shoppings e mercados

Segundo a Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul), comércio lojista, shoppings e supermercados não sofrem alteração no atendimento e devem abrir normalmente, desde que as empresas faças as adequações exigidas em acordos coletivos.

Bancos

Não haverá expediente nas agências bancárias na quarta e quinta-feira. Nos demais dias o atendimento segue normalmente.

Ônibus

A assessoria de comunicação da Assetur (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), afirma que nos dias de feriado o serviço de transporte coletivo corresponderá à demanda.

Órgãos e repartições públicas municipais

Assim como os órgãos estaduais, não haverá atendimento nos órgãos públicos municipais nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Excetuam-se às regras do decreto os CRSs (Centros Regionais de Saúde) e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), que funcionam normalmente no feriado prolongado.

Escolas públicas e Ceinfs

Escolas públicas e Ceinfs (Centros de Educação Infantil) fecham nesta sexta-feira (6) e retomam as atividades na segunda-feira (16). Algumas escolas particulares também obedecem ao calendário da semana do saco cheio - que recebeu este nome, justamente, por conta do recesso estudantil adotado por várias instituições de ensino.

Saúde

Os CRSs (Centros Regionais de Saúde) e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) funcionam normalmente no feriado prolongado.