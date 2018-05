Veículos articulados, carros de reforço das linhas e “fresquinhos” param de circular

Deurico/Capital News

Representantes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e do Consórcio Guaicurus se reuniram na manhã desta quinta-feira (24) para traçar um plano de ação e discutir as medidas que serão adotadas para a racionalização do combustível usado no transporte coletivo urbano de Campo Grande, de forma a não haver prejuízo à população, neste período de greve nacional dos caminhoneiros.

Participaram da reunião representantes da Agetran, do Consórcio Guaicurus, da Viação São Francisco, da Jaguar Transportes Urbanos, da Viação Cidade Morena e da Viação Campo Grande. O objetivo foi definir estratégias para reduzir os efeitos do desabastecimento de combustível na Capital, que pode levar a paralisação total das linhas

Ficou estabelecido que as empresas da concessionária do transporte coletivo municipal irão adotar o Plano Operacional de Férias, que consiste em reduzir os reforços das linhas de ônibus e a retirada das linhas executivas.

A partir desta quinta-feira (24) as linhas executivas serão substituídas por convencionais. Já nesta sexta-feira (25) as linhas executivas serão retiradas de circulação. Os veículos articulados também serão substituídos por ônibus convencionais após às 8h horas da manhã.

Durante todo o período, a Agetran irá acompanhar a operação e solicitar os ajustes que se apresentarem necessários.

Veja lista de medidas que serão adotadas pelo Consórcio Guaicurus e Agetran