Vazamento de gás faz funcionários desocuparem frigorífico

Sérgio Melucci/Rádio Portal News Funcionários precisaram deixar dependências do frigorífico após vazamento de gás

Funcionários de um frigorifico precisaram abandonar o serviço correndo após vazamento de gás amônia. Caso aconteceu na tarde de quarta-feira (8), em Bataguassu, interior de Mato Grosso do Sul.



Segundo informou a assessoria de imprensa do frigorífico ao site Rádio Portal News, o vazamento aconteceu por conta de um problema em um dos tanques de amônia, o que fez com que o alarme de evacuação fosse acionado.





Sérgio Melucci/Rádio Portal News Bombeiros controlaram vazamento em 40 minutos

Mesmo com a ação rápida dos funcionários para deixar o local, cerca de 20 pessoas se intoxicaram e precisaram de socorro médico. Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou os funcionários afetados para o pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia, no próprio município. Apesar do susto, todos foram liberados logo depois e passam bem.



Vazamento foi controlado após cerca de 40 minutos. Ao todo, quatro viaturas e nove militares atuaram no controle e socorro de vítimas. Trânsito na rodovia BR-267, próximo ao frigorífico, precisou ser controlado por policiais rodoviários federais e militares.