Van que carregava cabos eleitorais pega fogo em Dourados

No final da tarde desta segunda-feira (12) uma van que transporta cabos eleitorais que trabalham na campanha de um candidato a prefeito de Dourados pegou fogo na região do Parque das Nações.



Segundo informações do site Dourados News a possibilidade é de que as chamas tenham iniciado por conta de um problema elétrico no motor do veículo. As pessoas que utilizavam a van estavam realizando entrega de panfletos no momento do incidente.



As causas do incêndio serão investigadas pela polícia local.