Vacinas contra Influenza esgotam na Rede Publica da cidade

Deurico/Capital News Já foram registrados 20 casos na cidade e as vacinas se esgotaram

Vacinas contra a gripe Influenza do tipo trivalente da Rede Publica esgotou em Três Lagoas na ultima quarta feira (8), segundo administração será reposta na próxima semana. A cidade enfrenta a gripe e já registrou quatro óbitos ocorridos pelo H1N1.



A vacina, que protege contra os dois tipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o vírus da Influenza B, também não é encontrada no centro distribuidor do município, que é o Setor de Imunização, instalado dentro do Centro de Especialidades Médicas (CEM) da cidade.



De acordo com o Setor, as doses da vacina acabaram mas uma nova remessa deve chegar ao município apenas na próxima quarta-feira (15) quando estará disponível para a população.