Vacinação contra Gripe é liberada para todos os grupos de risco

Todos os integrantes dos chamados “grupos de risco” listados pelo Ministério da Saúde serão vacinados contra a gripe pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), a partir desta terça-feira (2). Até então, apenas profissionais da saúde, crianças menores de 5 anos, gestantes e mulheres que deram a luz recentemente, estavam sendo imunizados.





Divulgação/Prefeitura de Campo Grande Todos os grupos de risco devem ser vacinados até dia 26 de maio

Devem ser vacinadas idosos, grávidas ou mulheres com 45 dias após o parto, crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com morbidades (necessário apresentação da prescrição médica), povos indígenas, integrantes do sistema prisional e professores do ensino regular.



Campanha que teve início no dia 18 de abril em Campo Grande, será realizada até dia 26 de maio, data prevista pelo Ministério da Saúde para encerrar a vacinação em todo o país. Para serem imunizados, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia), documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha).



Além dos documentos exigidos para todos, integrantes de cada grupo de risco devem apresentar documentos diferentes que comprovam a necessidade em tomar a dose. No caso dos profissionais de saúde, devem apresentar a carteira do conselho ou holerite. Já as gestantes quem deu a luz recentemente deve estar munida do cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação. Os indígenas precisam apresentar o cadastro na SESAI.



Já os professores devem apresentar um holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico.



O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do MS, que não irá disponibilizar doses extras. Mais informações sobre a imunização, como locais, documentos exigidos e o cronograma de vacinação, podem ser obtidas pelo site oficial da Sesau, na internet.