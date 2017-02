UTI Cardiovascular é inaugurada na Capital

Portal do Governo de Mato Grosso do Sul Leitos foram inaugurados nesta segunda (20)

A Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) inaugurou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiovascular do hospital de Campo Grande nesta segunda-feira (20). Participaram da solenidade o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB).



Na ocasião, o governador falou sobre os investimentos na área da saúde no estado. “Colocamos 10 leitos de UTI no Hospital da Vida, em Dourados; 10 no hospital de Nova Andradina; e 20 no Hospital de Câncer de Campo Grande. Por meio de parceria entre a Prefeitura da Capital e o Governo do Estado, colocamos leitos de UTI na Maternidade Cândido Mariano, e em março vamos inaugurar mais 10 em Ponta Porã”, disse.



Segundo Azambuja, o investimento tem como objetivo fixar o serviço de alta e média complexidade em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o sistema de saúde.



Foram inaugurados 10 leitos de UTI Cardiológica depois de quatro meses em funcionamento. Segundo Presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a procura dos segurados tem sido grande e o hospital pretende ser referência em atendimentos cardiovasculares.



“Em quatro meses de funcionamento do hospital foram mais de 12 mil consultas no pronto atendimento, 1 mil cirurgias e 1,6 mil internações. Por isso verificou-se a necessidade de ampliação de leitos”, disse Ayache ao citar o Governo do Estado como um dos patrocinadores da Cassems.



Ainda conforme Ayache, cerca de 200 mil servidores públicos estaduais são segurados pela instituição, 81 mil deles vivem em Campo Grande.