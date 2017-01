UPA do Universitário terá reparos após vistoria

Divulgação/Assessoria A UPA recebe aproximadamente 350 pessoas por dia

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário receberá reparos emergenciais. A ação conjunta é entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinthra).



As equipes fizeram vistoria na UPA Universitário, que aconteceu na noite de quarta-feira (4). De acordo com a assessoria da prefeitura, o local ficou alagado com a chuva. Os funcionários afirmaram que o problema é a infiltração que atrapalha os serviços.



A UPA recebe aproximadamente 350 pessoas por dia. Foram identificados problemas no teto e sistema de escoamento da água. Na quinta-feira (5), os técnicos das secretarias farão uma vistoria na UPA Vila Almeida, onde duas salas e a enfermaria estão interditadas por conta de problemas na estrutura.