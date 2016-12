Universitários doam 2,5 mil fraldas para Santa Casa de Campo Grande

Estudantes de Enfermagem da Uniderp entregarão 2,5 mil fraldas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa. A entrega acontece na manhã de terça-feira (6), às 9h.



De acordo com a assessoria, as doações foram arrecadas no XVIII Ciclo de Estudos em Enfermagem, que reuniu estudantes e profissionais da área de Saúde para aprimorar os conhecimentos sobre assistência multiprofissional no atendimento em urgência e emergência. Além da UTI Neonatal, as fraldas serão usadas pela pediatria do hospital.



Aproximadamente 5 mil unidades de fraldas foram doadas pelos alunos ao setor, beneficiando mães carentes, nos últimos três anos. “Os bebês internados possuem grande rotatividade de fraldas e, muitas vezes, as mães não têm condição financeira para adquirir, constantemente, esse produto que traz mais conforto para a criança. Por isso, aliamos a capacitação, o papel social e cidadão que cada profissional e acadêmico deve desempenhar na sociedade”, explica a professora de Enfermagem, Beliza Moraes.