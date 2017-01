Universidades da Capital tem até dia 25 para fazer convênio para estágio no MPF

Tamanho do texto

Em Campo Grande, as instituições de ensino superior têm até o dia 25 de janeiro para firmar convênio de estágio com o Ministério Público Federal (MPF).



Por meio da parceria, os estudantes das universidades conveniadas podem participar das seleções de estágio do órgão. No momento, o MPF tem oportunidades para as áreas de Informática e Engenharia Civil.



As universidades que desejam realizar o convênio devem encaminhar um ofício para a Coordenadoria de Estágio da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, localizada na Av. Afonso Pena, nº 4444.



Conforme a assessoria do MPF, o documento deve conter a razão social da instituição, CNPJ, nome e cargo do representante legal para assinatura.