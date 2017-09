Universidade oferece atendimento veterinário a cães idosos neste domingo

Uniderp/Assessoria/Divulgação Proprietários que não levarem seus animais ou possuírem cães abaixo da idade de atendimento poderão sanar dúvidas

O curso de Medicina Veterinária da Uniderp promove neste domingo (24) o 1° Dia do Cão Idoso no shopping Bosque dos Ipês, uma ação para auxiliar no diagnóstico e prevenção da hipertensão arterial e diabetes, duas doenças silenciosas que também acometem os animais de companhia.





Acadêmicos e professores realizarão aferição de glicemia e pressão arterial gratuitamente em cães acima dos sete anos, das 13h30 às 19h30. De acordo com a professora de Medicina Veterinária, Dina Regis, é preciso que o animal esteja em jejum alimentar, por pelo menos, oito horas antes do teste de glicemia. "Será um dia totalmente dedicado aos nossos velhos amigos. Assim como os humanos, quando o cão chega à terceira idade, merece atenção redobrada com algumas doenças que são propícias na faixa etária", esclareceu a médica veterinária.



Proprietários que não levarem seus animais ou possuírem cães abaixo da idade de atendimento poderão sanar dúvidas e obter recomendações sobre os cuidados, os sinais clínicos e a prevenção desses males. Os indivíduos com diagnóstico de alterações serão orientados a buscar consulta com um profissional. Além da avaliação, o evento contará com distribuição limitada de brindes da Organnact. (Com assessoria).