Uniformes de escolas estaduais já estão sendo entregues

Divulgação/Portal MS Distribuição das camisetas iniciou na segunda-feira (19) em Campo Grande

Conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), a distribuição das camisetas do uniforme para o próximo ano da Rede Estadual de Ensino já está sendo feita. O material atenderá 270 mil estudantes.



A distribuição das camisetas iniciou na segunda-feira (19) em Campo Grande. A intenção do Governo do Estado é começar o ano letivo com merenda, uniformes e kits escolares disponíveis nas escolas de MS.



“Trabalhamos com planejamento. Na SED, já estamos vivendo 2017, com a distribuição de kits e uniformes, lotação de professores, calendário e tudo o que for necessário para que as escolas foquem no aprendizado de nossos estudantes”, explica a secretária de estadual de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta.



Segundo a SED, em junho de 2016 o Governo do Estado deu início ao processo de licitação dos uniformes para os anos de 2017 e 2018. O processo foi encerrado em agosto e garantiu a compra de 330 mil camisetas para 2017, cada uma por R$ 7,45.



Composta por 67% de poliéster e 33% de fio modal na cor verde, com logomarca em amarelo, as camisetas da Rede Estadual de Ensino têm uma estruturação de fibra mais resistente não permitindo que a malha se deforme ao longo do tempo.



Em 2017, o início do ano escolar em Campo Grande será no dia 6 de fevereiro, com aulas a partir de 13 de fevereiro. Os municípios do interior poderão fazer a opção de calendário com início em 6 ou 13 de fevereiro, considerando o transporte escolar e em articulação com as secretarias municipais de educação.