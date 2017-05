Unidades de saúde terão que ter profissionais para substituir férias de farmacêuticos

Marlon Ganassin/PMCG

Deputados de Mato Grosso do Sul que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), aprovaram na manhã desta terça-feira (2) o Projeto de Lei que obriga o Poder Executivo a disponibilizar profissionais para substituírem farmacêuticos durante períodos de férias ou ausência durante realização de cursos.



De autoria do deputado, Dr. Paulo Siufi (PMDB), o texto do Projeto de Lei 27/2017 vale para todas as unidades de saúde do estado e tem por objetivo, evitar que as farmácias dos postos de saúde fiquem abandonadas quando funcionários entrarem em suplência temporária, eventual e assistência técnica continuada.



Também ligado à saúde, foi aprovado pela Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 58/2017, que acrescenta na lista de prioridades para vacinação contra o vírus H1N1, feirantes e profissionais dos Centros Comerciais Populares.



Até então, são imunizadas contra a Gripe apenas idosos, grávidas ou mulheres com 45 dias após o parto, crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com morbidades (necessário apresentação da prescrição médica), povos indígenas, integrantes do sistema prisional e professores do ensino regular.