Unidade móvel “Nossa Energia” participa de dois eventos neste fim de semana

A Unidade Móvel da Energisa participa de dois eventos sociais nesta semana, em Campo Grande. O veículo faz parte do “Projeto Nossa Energia” do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul, seguindo as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Trata-se de um veículo totalmente equipado para a realização de palestras educativas, demonstrações de experimentos físicos e maquetes, que leva informações sobre uso racional e seguro de energia elétrica à população.

Divulgação Unidade móvel preparada para palestras e atendimentos





Por meio de visitas aos municípios da área de abrangência da concessionária, além de efetuar o cadastro de famílias baixa renda na Tarifa Social de Energia Elétrica, o projeto oferece diversas atividades à população, como: ações educativas em escolas; palestras e apresentações de experimentos físicos no interior do veículo; evento em praça pública; reciclagem de refrigeradores velhos e lâmpadas incandescentes; apresentações teatrais e sorteios de equipamentos eficientes.



Além do projeto completo nos municípios, o veículo é utilizado em eventos sociais para abordar o tema com atividades interativas.



O cliente pode realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica também no caminhão durante os eventos, esta tarifa é especial e beneficia um grupo específico de clientes, reduzindo o valor da conta de luz e é escalonada por faixas de consumo, é um programa do Governo Federal.



Os valores são mais baixos que os praticados nos consumidores residenciais normais.Para saber se você tem direito e demais informações sobre esse benefício, basta acessar o site da Energisa e entrar no link “Tarifa Social”.



O caminhão estará em dois lugares :



Semana de Engenharia Elétrica Uniderp



A Unidade Móvel Nossa Energia participa da Semana de Engenharia Elétrica da Uniderp, no dia 23 de novembro, das 18h30 às 22h, na unidade matriz da universidade localizada na Rua Ceará, 333, no Bairro Miguel Couto.



Ação Comunitária da FM Educativa UCDB.



No dia 26, o veículo estará na FM Educativa UCDB, onde irá participar de uma oficina educativa para a comunidade em geral, quanto ao uso consciente da energia elétrica.



As atividades acontecem às 9h30, na E.M. Padre Tomaz Ghirardelli, localizado Rua Lúcia dos Santos, s/n, Bairro Dom Antônio Barbosa.



Outras informações através dos telefones: (67)3398-4171/3398-4362/99856-3804 ou pelo e-mail; comunicaçãoms@energisa.com.br