Últimos dias do inverno seguem secos e quentes em todo o Estado

De acordo com prognóstico dos institutos meteorológicos nacionais, o início da Primavera é marcado por uma mudança no regime de chuvas e temperaturas na maior parte do País. Para o centro-oeste, a previsão do tempo, historicamente, é de chuvas mais intensas e frequentes, com pancadas de chuva no final da tarde ou noite. Mas pelo visto, a estação das flores vai chegar sem chuva, quente e bem seca.



A maioria das áreas do Centro-Oeste está muito seca e a falta de umidade inibe a formação da nebulosidade e afasta a chuva. A secura e o calorão são normais no fim do inverno e também nas primeiras semanas da primavera até recomeçar a chuva no decorrer da nova estação.



Campo Grande registra nesta terça-feira mínima de 20°C e máxima de 35°C. Não chove.



Em Rochedinho, a mínima será de 15°C e a máxima de 33°C.