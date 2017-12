Último mutirão de emprego de 2017 acontece nesta sexta-feira

Tamanho do texto

Waldemar Hozano / Governo de MS Para ser atendido, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho

A última ação de atendimento emergencial ao trabalhador de 2017 acontece nesta sexta-feira (15), das 8h às 17h. O mutirão é realizado pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS).

Os interessados serão atendidos em frente ao prédio da Funtrab, na rua 13 de Maio, 2773, Centro. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os trabalhadores poderão habilitar o seguro-desemprego, solicitar a emissão da Carteira de Trabalho e concorrer às vagas de emprego.

O atendimento emergencial, de acordo com o diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta, “ foi a maneira encontrada para proporcionar ao trabalhador uma forma de encaminhar suas demandas relacionadas com o trabalho”, após o incêndio que comprometeu as atividades da Fundação.