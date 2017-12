Último dia para contribuinte quitar dívidas ajuizadas com desconto

Divulgação /PMCG O atendimento será até as 18h desta terça-feira (19)

O prazo para os contribuintes negociarem as dívidas ajuizadas pelo município com descontos termina nesta terça-feira (19). O programa Fique Legal é uma iniciativa da Prefeitura de Campo Grande e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Os atendimentos para emissão de guias e outros serviços pelos servidores da Prefeitura, que acontecem no Centro de Convenções Albano Franco, serão disponibilizados somente até o meio-dia de hoje. Contudo, os 30 conciliadores e cinco juízes, além de outros servidores do Poder Judiciário ficarão à disposição da população até às 18 horas. Mas atenção: somente para conciliações e acordos das pessoas que já tiverem seus boletos pagos.

O mutirão terá condições especiais, como desconto de 100% nos juros para pagamento à vista e parcelamento em até 5 vezes. Além disso, também terão descontos das custas e dos honorários de advogado.

O Procurador-Geral do Município Alexandre Ávalo reforça a importância do contribuinte regularizar esses débitos. As dívidas podem acarretar em penhora, venda ou até mesmo leilão de bens. “Esse programa é uma oportunidade do cidadão evitar tudo isso”, explica Ávalo.

O Programa tem o objetivo de reduzir o número de processos em curso, melhorando a atuação do Judiciário e promovendo a regularização dos débitos ajuizados. No mesmo dia, a pessoa já sai com a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada.

As informações sobre débitos poderão ser consultadas no site do TJMS e pelo telefone 156.

O Fique Legal começou no dia 11 de dezembro e teve o prazo prorrogado até esta terça-feira (19). O atendimento acontece no Centro de Convenções Albano Franco, na Avenida Mato Grosso, 5017.