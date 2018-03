Último dia de cadastramento biométrico tem fila gigante e confusão

Deurico Brandão/Capital News Fila começou a se formar na noite de ontem

Eleitores parecem ter se conscientizado sobre a importância e obrigatoriedade do cadastramento biométrico somente no último dia do prazo. Fila começou a se formar ainda na noite deste sábado (17) e hoje pela manhã alcançava pelo menos três quarteirões, ao redor do Fórum de Campo Grande, na Avenida Fernando Correa da Costa.

Confusão também marca este último dia. O motivo foi a chuva que caiu no meio da madrugada e fez com que as pessoas que estavam na fila se dispersassem. Elas se reuniram debaixo de uma proteção no prédio do Fórum e quando voltaram à posição começou a discussão. Policiais militares e guardas municipais precisaram ser acionados para controlar a situação. Algumas pessoas preferiram até levar bebida alcoólica para consumo enquanto aguardavam a vez de serem chamadas.

Uramar Rocha, 34 anos, promotor de vendas, foi um dos eleitores que preferiu madrugar para fazer o cadastramento biométrico, mas quando chegou levou uma surpresa. “Quando cheguei à meia-noite a fila já estava grande. Já eram mais de 40 pessoas. Não espera que neste horário já tivesse tanta gente”, disse.

Maria Ruth Marques, técnica de enfermagem, foi acompanhada do marido às 23h30, e também achou que eles fossem ser os primeiros da fila. “Pelo o meu marido a gente vinha às 4h , mas como soubemos que estava dando mais de seis horas de espera na fila ficamos preocupados. Chegamos aqui e fomos surpreendidos com gente já esperando”, comentou. (Com informações, Deurico Brandão)